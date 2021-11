Som ventet holdt Norges Bank renten uendret på 0,25 prosent, og signaliserte at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i desember.

– Den økonomiske utviklingen i Norge har vært veldig på linje med forventningene, også i arbeidsmarkedet, selv om Norges Bank peker på at sysselsettingen har vært noe høyere, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Norges Bank peker på at coronasmitten øker, men at den høye vaksineringsgraden begrenser behovet for store innstramminger.

Kronekursen har styrket seg over tre prosent siden møtet i september, men som ventet peker Norges Bank i hovedsak på høyere olje- og gasspriser som den viktigste forklaringen bak denne styrkingen, fremhever Jullum.

– Likevel peker Norges Bank på at denne kronestyrkingen kan gi lavere inflasjon enn ventet fremover, sier han.

– Risikoen har økt

På den annen side peker Norges Bank på at økende kapasitetsbeskrankninger og høyere prispress globalt også kan gi høyere inflasjon i Norge.

– Risikoen for inflasjonsutviklingen fremover har dermed økt, men på begge sider, sier sjeføkonomen. Den samlede vurderingen er derfor uendret, sier Jullum.

Samtidig gjentar også Norges Bank behovet for at renteøkningen skjer gradvis, fordi effekten av renteøkninger er usikre når rentene er så lave.

– Dette reduserer helt klart risikoen for at rentene vil økes oftere enn hver kvartal, mener sjeføkonomen.

Heving i desember

– Alt tyder på at det kommer en ny renteøkning i desember hvis ikke det skjer noe dramatisk, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt etter rentebeskjeden.

Han sier det ikke er lett å se for seg et scenario hvor Norges Bank vil øke med 50 basispunkter, og at det er enklere å se hvor se et scenario hvor de vil avstå fra å øke styringsrenten.

– Det er halvannen måned med nyheter med virus og økonomi, så det er ikke gitt, men det skal gå mye galt, sier han.