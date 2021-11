Med syv mot to stemmer besluttet Bank of England torsdag å holde renten uendret på 0,1 prosent.

I forkant av rentebeslutningen fra Bank of England i ettermiddag var det priset inn en høy sannsynlighet for en renteheving. Omregnet til tradisjonelle «kvartinger» tilsa markedsprisingen rundt 60 prosent sannsynlighet for en heving. I og med at Bank of England på forhånd hadde en styringsrente på 0,10 prosent, pekte flere på forhånd på en mellomløsning, hvor sentralbanken hevet styringsrenten med 0,15 prosentpoeng til 0,25 prosent.

En enstemmig Monetary Policy Committee bestemte å holde de kvantitative lettelsene uendret på 20 milliarder pund.