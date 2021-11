269.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 30. oktober, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er det laveste nivået siden 14. mars 2020, da det var på 256.000.

På forhånd var det ventet et antall på 275.000, ifølge Trading Economics.

Foregående ukes tall viste en nedgang fra 291.000 til 281.000. Dette er siden revidert til 283.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.105.000 pr. 23. oktober. Også dette er laveste nivå siden 14. mars i fjor, da tallet var 1.770.000.

Konsensus var 2.118.000. Foregående uke var tallet 2.243.000, men dette er nå revidert til 2.239.000.

På det høyeste i løpet av coronapandemien var antallet continuing claims på opp mot 23 millioner. Denne toppen ble nådd i mai i fjor.

Månedens viktigste

Fredag kommer den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement – «Nonfarm payrolls» – som regnes som månedens viktigste nøkkeltall.

Denne er ventet å vise en økning i sysselsettingen utenfor landbruket i oktober på 450.000, etter en langt svakere vekst enn ventet i september.

Onsdagens tall fra ADP for sysselsettingen i privat sektor i USA, som vurderes som en god indikator for hva arbeidsmarkedsrapporten vil vise, kom inn godt over konsensus.

Produktiviteten utenfor landbruket i USA var i tredje kvartal ned 5,0 prosent på årsbasis, viser nye tall torsdag. Det var på forhånd ventet en nedgang på 3,0 prosent, ifølge TDN Direkt. Enhetsarbeidskostnaden steg 8,3 prosent, mot en ventet oppgang på 7,0 prosent.

Vaksinenektere får fyken

Når det kommer til oppsigelser i USA, ble det i oktober registrert 22.822 varsler om oppsigelse, det høyeste antallet siden mai, ifølge Nyhetsbyrån Direkt.

Målt mot måneden før utgjør dette en vekst på 27,5 prosent. Målt mot oktober i fjor, er antallet imidlertid ned 71,7 prosent. Tallene utgis månedlig av det private arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas.

De viser også at 22 prosent av de som mottok varsel om oppsigelse i oktober, er ansatte som ikke har villet vaksinere seg.

Hittil i år har 288.043 personer fått varsel om oppsigelse, en nedgang på 87 prosent fra tilsvarende periode i fjor, ifølge nyhetsbyrået.