Bedre sysselsettingstall enn ventet i USA

På forhånd var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 450.000, mens ledighetsraten var ventet til 4,7 prosent, ifølge Trading Economics og TDN Finans. I forrige måned var den 4,8 prosent.

Lønnsveksten på årsbasis var 4,9 prosent i oktober, mot en ventet endring på 4,9 prosent, ifølge TDN Finans.

Positiv utvikling

Antallet uten jobb fortsatte den fallende trenden og var 7,4 millioner i oktober, fremgår det av rapporten.

Sysselsettingen innen finanssektoren økte med 21.000 og var med det tilbake på nivået fra februar 2020, før coronapandemien satte inn for fullt.

Justeringer

Tallet for september ble justert til en oppgang på 312.000 personer, fra tidligere 194.000. Tallet for august ble justert opp fra 366.000 til 483.000 og tallene for august og september var dermed 235.000 høyere enn tidligere rapportert.

Hele rapporten