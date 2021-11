Åremålsperioden for Jerome Powells fire år som amerikansk sentralbanksjef går ut i februar. Bloomberg melder nå at Lael Brainard, Powells kollega i Federal Reserve-styret, i forrige uke ble intervjuet av president Joe Biden om jobben.

– Dette er en bekreftelse på at Powell ser ut til å få konkurranse. Og det er en stor overraskelse siden økonomer flest har ansett det som bankers at Powell ville bli gjenvalgt, sier Bloomberg-reporter Enda Curran.

President Biden har tidligere uttalt at han vil ta en rask avgjørelse.

– Er det et policy-skifte på gang i verdens viktigste sentralbank? På pengepolitisk nivå er dette en svært viktig ansettelse, og det ser ut som en beslutning nærmer seg, fortsetter Curran.

Skyver på renteøkninger?

Skulle Brainard velges som ny Fed-sjef har investorer og analytikere pekt på at sentralbankens tidslinje for å heve rentene dyttes utover i 2022 – noe som kan gi raskere renteøkninger lengre frem i tid hvis inflasjonen vedvarer.

«Det er sannsynlig med en annen pengepolitikk med et Brainard-ledet Fed som skyver på innledende rentehevinger og følger opp med en kortere innstramningssyklus», sa Harbour Capital Advisors-direktør Paul Herbert til Reuters i oktober.

Finansminister Janet Yellen, som selv har ledet Federal Reserve, har tidligere uttrykt sin støtte til Powell. Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror også at Powell blir gjenvalgt.

«Etter vårt syn er det lite sannsynlig at Biden vil gjenta sin forgjenger Trumps uvanlige manøver: ikke å gi forlengelse av åremålet for sittende sjef. De store utskiftingene i Feds pengepolitiske komité for tiden forsterker argumentet om kontinuitet,» skriver hun i tirsdagens morgenrapport fra meglerhuset.