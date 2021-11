Tysk indeks overrasker positivt

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland var 31,7 poeng i november, sammenlignet med 22,3 poeng foregående måned.

På forhånd var det ventet en indeks på 20,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Vurderingen av den nåværende situasjonen var 12,5 poeng i måneden, fra 21,6 poeng måneden før. Det var på forhånd ventet en indeksverdi på 18,0 poeng.

Indeksen fremkommer ved at inntil 350 investorer og analytikere blir spurt om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske med tanke på utsiktene, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative.

Indeksen regnes for å være en ledende indikator for utviklingen i eurosonen fremover.