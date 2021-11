Slippes i dag: – Vi skal særlig se opp for de tallene

Etter god periode med oppgang på de amerikanske nøkkelindeksene ble det et tilbakeslag tirsdag. Dow Jones falt 0,31 prosent, Nasdaq gikk ned med 0,60 prosent, mens S&P 500 fikk tilbake 0,35 prosent.

Mandag rundet sistnevnte indeks den åttende dagen med oppgang, men gårsdagens nedgang betød at den lengste vinnerrekken indeksen har hatt siden 2017 ble brutt.

Samtidig falt den økonomiske tilliten blant amerikanske småbedrifter videre i oktober. NFIB-indeksen for forrige måned viste 98,2, ned fra 99,1 prosent i september og 100,1 prosent måneden før. Den nye målingen er den laveste på syv måneder.

Ifølge Trading Economics var det ventet en måling på 98,0 poeng.

«Bedriftene har fortsatt utfordringer med å rekruttere ønsket arbeidskraft. Dermed presses også lønnsveksten videre opp, og bedriftenes planer for lønnskompensasjon steg videre i oktober», skriver Handelsbanken i morgenrapporten.

Økt inflasjon

«Med NFIB-indeksen som bakteppe skal vi særlig se opp for de amerikanske inflasjonstallene i dag, hvor det er duket for ny oppgang», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov, som er ansvarlig for rapporten.

Total- og kjerneinflasjon er ventet å stige videre i oktober, til henholdsvis 5,9 og 4,3 prosent.

«Kapasitetsproblemene holder stand, og i tillegg har energi- og råvareprisene økt videre. Dette har kommet godt til syne i produsentprisindeksen», fremgår det av rapporten.

Gonsholt Hov mener at det i det korte bildet er grunn til å tro at inflasjonen blir stadig høyere.

Sjekk for ubalanse

I tillegg til inflasjonstall onsdag når JOLTS-rapporten slippes i slutten av uken. Den blir en viktig sjekk på om ubalansene mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft holdes oppe, eller om de er i ferd med å avta gradvis, ifølge rapporten.

«Sist så vi en forsiktig nedgang i antall stillinger, noe som kan tyde på at presset er i ferd med å avta; i hvert fall hvis vi ser en videre forsiktig nedgang denne uken, slik markedet venter. Men igjen, markedet venter bare marginale endringer enn så lenge», mener Gonsholt Hov.

Han påpeker at gitt dette bakteppet, så fastholder markedet at styringsrenten vil måtte øke raskere enn signalisert av sentralbanken så langt.