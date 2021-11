Som sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver det i dagens morgenrapport:

«For verdens finansmarkeder er det liten tvil om at de amerikanske inflasjonstallene for oktober måned er dagens høydepunkt.»

Kjerneinflasjonen (KPI utenom mat/energi) kom i august/september ned på 4,0 prosent årsvekst fra toppen på 4,5 prosent i juni, men i oktober ventes den å få et nytt oppsving.

Konsensus peker mot 4,3 prosent på årsbasis, og vil ifølge Haugland trolig trekkes opp av tjenestesektoren som strir med å få nok arbeidskraft til å møte den høye etterspørselen.

Høyeste på 31 år?

Totalinflasjonen ventes til 5,8 prosent, noe som vil være opp fra 5,4 prosent i september. Haugland tror på enda et tidel, og 5,9 prosent vil i så fall være det høyeste nivået siden 1990.

«Mens det første rykket oppover på inflasjonen i vår særlig var drevet av en kraftig økning i priser på biler, er det nå mye som tyder på en bredere oppgang,» fortsetter sjeføkonomen.

«Gårsdagens NFIB-rapport bød på nye rekordhøye noteringer for andel amerikanske småbedrifter med planer om å øke henholdsvis priser og lønninger. For førstnevnte er andelen på 51 prosent, fem prosentpoeng høyere enn forrige toppnotering i 1979 (da inflasjonen var på 15 prosent!). For sistnevnte var andelen på 32 prosent, fem prosentpoeng høyere enn forrige toppnotering ved utgangen av 1989,» skriver hun videre, men minner om at NFIB-tallserien ikke går lenger tilbake enn til 1985.

– Boost for duene

I Swissquote synes senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya den positive trenden i inflasjonen er litt for dynamisk til å kalle den forbigående.

«Men det interessante er at duene i Federal Reserve (Fed) fortsatt finner måter å styre markedet på. Nyhetene om at Lael Brainard var på jobbintervju i Det hvite hus for å bli den neste sentralbanksjefen gir for tiden duene «en boost», ettersom Brainard anses som en mer duete kandidat enn Jerome Powell,» skriver hun i sin oppdatering onsdag.

«Men hva kan hun gjøre? Hun kan ikke stoppe nedtrappingen av de pengepolitiske lettelsene, hun kan ikke trekke rentene nedover og heller ikke ta ned forventningene om renteøkninger med en inflasjon som stiger så raskt», heter det videre.

Aksjer – og krypto

Analytikeren merker seg at den stigende inflasjonen ikke ser ut til å surne stemningen i markedene så mye som den gjorde for et par måneder siden.

«Investorene er godt klar over at Fed vil fortsette å lukke øynene for problemet, uavhengig av hvem som inntar sentralbanksjefsstolen i februar. Derfor kan det hende vi ikke får en negativ reaksjon på overopphetingen av inflasjonen», fortsetter Ozkardeskaya.

Hun minner også om at realrenten på lavrenteobligasjoner blir stadig mer negative justert for inflasjon.

«Med negative realrenter ser aksjemarkeder ut som det eneste alternativet til å hanskes med den stigende inflasjonen, utenom kryptovaluta, naturligvis,» skriver Swissquote-analytikeren.