Den japanske regjeringen har varslet en coronarelatert stimulansepakke 19. november. For noen dager siden gikk rapportene på «over 30.000 milliarder yen», men Nikkei erfarer nå at pakken vokser seg til en størrelse på over 40.000 milliarder yen (350 milliarder dollar).

Regjeringspartiet LDP (Liberal Democratic Party) lovet i valgkampanjen bidrag på 100.000 yen (884 dollar) til personer under 18 år, og det er disse bidragene som får pakken til å ese ut.

Ifølge Nikkei planlegger regjeringen å dekke utgiftene ved utstedelse av flere statsobligasjoner, men uten å spesifisere tiltak for tilbakebetaling – noe som reiser spørsmål rundt vekstutsiktene for Japan på mellomlang og lang sikt.

Japans statsminister Fumio Kishida uttalte tidligere denne uken at bidraget på 100.000 yen også skal gå til studenter, midlertidige ansatte og lavinntektshusholdninger som er hardest rammet av pandemien.

Tilleggsbudsjett også

Stimulansepakken skal også omfatte bistand til landbruks- og fiskeindustrien som har blitt rammet av den kraftige økningen i bensinpriser.

– Vi vil legge frem et tilleggsbudsjett så snart som mulig før utgangen av året for å få betalt ut bidragene tidligst mulig, sa han på en pressekonferanse.

Tilleggsbudsjettet ventes ifølge Reuters fremlagt innen utgangen av november.

Kishida og hans regjering har også planer om å få fart på coronavaksineringen ved å lansere «booster shots» for personer fra 18 år i desember. Videre lover han å sikre nok sengeplasser til at mer enn 35.000 coronapasienter kan legges inn, i tillegg til at anti-virale tabletter gjøres tilgjengelig innen utgangen av 2021.