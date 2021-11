Lagarde: – Lønnsveksten vil trolig stige neste år

– Nåværende priser på terminkontrakter antyder et betydelig fall i energiprisene i første halvdel av 2022, sa Lagarde under en tale i Europaparlamentet mandag.



Hun utdypet videre at økningen i inflasjonen ble drevet av tre faktorer: energiprisene, oppgangen i etterspørselen når økonomiene åpnet igjen og reduksjonen i momsen i Tyskland som falt utenfor sammenligningstallene. Sistnevnte faktor trer i kraft fra årsskiftet, mens de to andre kan henge lenger.

Kjerneinflasjonen i euroområdet la seg på 2,1 prosent i oktober.

– 2,1 prosent er bare så vidt over inflasjonsmålet vårt. Til tross for den nåværende økningen i inflasjonen, er utsiktene for inflasjonen på mellomlang sikt fortsatt dempet, sa hun.

I USA la derimot tallet for kjerneinflasjon seg på 4,6 prosent for oktober, og på spørsmål om hvordan Lagarde sammenligner USA og Europa svarte hun:

– Prispresset har utvidet seg mye mer i USA. Det er ikke tilfelle i euroområdet, vi beveger oss ikke i samme hastighet. Men vi ser på dette og på lønnsøkninger, sa Lagarde og pekte på at ESB tror lønnsveksten for neste år kan stige litt mer enn i år.

– Men risikoen for sekundære effekter er fortsatt begrenset, forsikret hun.

ESB-sjefen anser det som svært usannsynlig at ESB vil heve noen renter i 2022, men ønsket ikke å si noe om 2023 ennå, fremkom det på møtet.