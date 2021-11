– Økningen i inflasjon er forårsaket av raskt stigende priser på energi (20,2 prosent opp) og tjenester (1,8 prosent), skriver det franske statistikkbyrået Insee.

Tallet betyr at prisene i oktober var 2,6 prosent høyere enn de var i oktober 2020. I september var tallet 2,2 prosent.

Problemer i forsyningskjedene og skyhøy etterspørsel etter at koronarestriksjonene ble trappet ned har ført til at inflasjonen har steget verden over.

(©NTB)