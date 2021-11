En overraskende sterk oppgang i detaljhandelen i oktober sendte amerikanske børser nærmere nye rekordnivåer tirsdag. Samtidig viste kvartalsrapportene fra Walmart og Home Depot høyere salg enn ventet.

Mens sistnevnte spratt opp 5,7 prosent, ble Walmart straffet med over 2,5 prosent kursfall.

– Jeg tror markedet straffer enhver lille ripe i lakken. I Walmarts tilfelle denne gang var det bruttomarginen i USA som kom inn litt på den svake siden – ned 4 prosentpoeng. Jeg trodde det var ventet et økende press fra flaskehalser og høyere fraktkostnader sammenlignet med andre kvartal, sier Morgan Stanley-analytiker Simeon Gutman til Bloomberg TV.

– Sterke tall bare halvgode nyheter

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote påpeker i sin oppdatering onsdag at det meste av oppgangen i amerikansk detaljhandel henger sammen med en inflasjon som vaker rundt sine høyeste nivåer på 30 år.

«De gode nyhetene er at folk kan bruke mer penger på å kjøpe mindre. De dårlige nyhetene er at stadig flere rammes av en betydelig svekket kjøpekraft og spareformuer som krymper. De mest rammede husholdningene kan på et eller annet punkt påvirke totalinflasjonen. Slik sett er de sterke detaljhandelstallene fra USA halvgode nyheter,» skriver hun.

– Verken rosenrødt eller depressivt

Analytikeren mener det samme gjelder resultatene fra handelsgigantene.

«Noe av salgsveksten var takket være folk som brukte mer på å kjøpe mindre, selv om noe også var fortsatt høyere etterspørsel,» fortsetter Ozkardeskaya.

Hun påpeker at antall transaksjoner i Walmart eksempelvis steg 6 prosent fra tredje kvartal i fjor, mens sluttsummen i kassen bare steg 3 prosent. I Home Depot spratt derimot snittkjøpet pr. kundebesøk opp 13 prosent til 82 dollar.

«Konklusjonen er at dette verken er en rosenrød eller en depressiv historie. Den er bare sterkt påvirket av veksten i konsumprisene, som kan dytte risikoen i økonomien i negativ retning. Ja, jeg ser på deg, Jerome (Powell, USAs sentralbanksjef, red. anm.), skriver Swissquote-analytikeren.