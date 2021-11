Island hever styringsrenten ytterligere

Sentralbanken på Island høyner styringsrenten med 50 basispunkter til 2,00 prosent.

Sentralbanken, Sedlabanki, skriver at de vil bruke verktøyene tilgjengelig for å sikre at inflasjonen faller tilbake til 2,5 prosent-målet innen et akseptabelt tidsrom. Inflasjonen på Island steg til 4,5 prosent i oktober.

«Utsiktene er at inflasjonen vil fortsette å stige de neste månedene, men deretter begynne å avtale», heter det.

Styringsrenten på Island er satt opp med totalt 125 basispunkter i 2021.