Ble kritisert

I nasjonalbudsjettet for 2022 har Finansdepartementet lagt til grunn en oljepris på 67 dollar fatet.

– Mindre budsjettunderskudd

Selv om Norges Bank viser til inntektssiden, altså økt netto kontantstrøm fra olje og gass, tror valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets at den brå avslutningen av kronekjøpene skyldes noe annet:

– Jeg tror de har fått ny informasjon fra Finansdepartementet, slik de får mot slutten av hver måned, og at denne tyder på vesentlig mindre pengebruk over statsbudsjettet.

– Altså at det er statsbudsjettet og ikke oljeprisene som har fått Norges Bank til å endre?



– Ja. Om pengebruken i 2021 i nysaldert budsjett revideres ned med 11 milliarder kroner, så ville ikke det overraske noen.

Like før jul hvert år publiserer Finansdepartementet status for inneværende års statsbudsjett. De fleste år viser denne nysalderingen et mindre underskudd enn anslagene har tydet på til da.

Østnor tror at Norges Bank vil avstå fra å kjøpe kroner også i første halvdel av desember. Tradisjonelt avslutter sentralbanken uansett disse kjøpene de siste ukene av året. Forskjellen fra tempoet til nå, 700 millioner kroner daglig, summerer seg til 11 milliarder kroner ut året.

Føringer for 2022?

Østnor medgir at han er forundret over at Norges Bank i sin pressemelding likevel viser til statens netto kontantstrøm fra oljen.

– Gitt at det er gjennomføringen av statsbudsjettet for 2021 som slår ut, og ikke oljeprisbildet, får dette føringer for hvor store kronekjøp Norges Bank vil foreta etter jul?



– Normalt ville jeg tenkt at dette ikke får føringer for 2022, men jeg avviser det ikke like blankt som for en måned siden.

En av konsekvensene av at kronekjøpene har vært holdt oppe også etter at det ikke egentlig var behov for det, er at likviditeten bankene imellom har blitt unødig stram. Østnor tror at bråstansen for kronekjøpene på marginen vil bedre likviditeten, men viser til at likviditeten uansett normalt er stram i fjerde kvartal.