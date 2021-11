Vaksineringen går så tregt at faren for ny norsk «lockdown» øker dag for dag, mener Swedbank.

– Vårt hovedsyn er fortsatt at nye nedstenginger ikke blir innført i Norge, men faren øker for hver dag i takt med smittetallene, advarer Swedbank i en ukeoppsummering.



Mot slutten av uken fikk covid 19-frykten virkelig fart på seg i Europa. Østerrikes beslutning om å stenge ned hele landet i ti dager er foreløpig tøffeste tiltak. Fra før har Nederland innført en delvis «lockdown», hvor uvaksinerte i praksis må unngå de fleste offentlige rom. Fra Tyskland har det kommet varsler om stengte julemarkeder.

I Norge har de daglige smittetallene økt videre gjennom hele uken, og regjeringen innførte fredag innreiserestriksjoner, advarte mot håndhilsing og åpnet for bruk av coronasertifikater.

Vaksinerer for tregt

Samtidig er norske kommuner i ferd med å gi eldre den tredje vaksinedosen, «booster»-dosen, men dette går veldig langsomt, understreker Swedbank.

FHIs egne tall viser at det etter seks uker fortsatt ikke er satt mer enn 250.000 av de planlagte 939.000 dosene.

Regjeringens plan er nå at aldersgruppen mellom 18 og 64 år skal få sin tredje dose etter nyttår. Basert på tempoet blant de eldste, kan også dette drøye i tid.

Oppfordring: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol nøyer seg foreløpig med å be kommunene om å få opp farten. Foto: NTB

– Disse rulles nå ut i et skuffende tempo på grunn av manglende ressurser i kommunene, konstaterer Swedbank.

Prisen kan dermed bli at tallet på innleggelser, dødsfall og/eller nye smittetilfeller presser frem massive, nasjonale tiltak.

Ingen tiltak

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol «ber kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose før jul». Kommunene får også klar beskjed om å få unna andre dose til 16- og 17-åringene snarest mulig.

Regjeringen varsler imidlertid ingen tiltak for å få fortgang på vaksinetempoet.

I stedet er fokus nå satt på at kommuner som har innført smitteverntiltak kan åpne for bruk av coronasertifikat for å regulere hvem som kan besøke offentlige tilstelninger.