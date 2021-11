Det norske vaksinetempoet imponerer ikke sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank, og han mener risikoen for en ny norsk nedstengning øker for hver dag som går.

DNB Markets følger i mandagens morgenrapport opp med å karakterisere smittesituasjonen og trusselen om nye nedstenginger som en mulig hodepine for Norges Bank.

Enda knappere arbeidsmarked?

«Kan de fremdeles heve som planlagt om vi får et nytt fall i aktiviteten?», spør makroøkonom Oddmund Berg.

Han viser til at Belgia, Nederland og Østerrike har stengt ned for å hanskes økt coronasmitte, og at Tyskland vurderer det samme.

«Høyere smitte og nedstengninger i Europa kan gjøre flyten av arbeidskraft dårligere enn den allerede er og forsterke knappheten i arbeidsmarkedet. Lønnsveksten og inflasjonsforventningene som ble rapportert i Norges Banks forventningsundersøkelse forrige uke steg dessuten videre, til det høyeste siden 2014,» skriver Berg.

– Markedet har kommet noe ned

«Alle disse faktorene peker mot at renten kunne vært satt opp raskere enn Norges Bank planlegger å gjøre. Samtidig representerer den økende smitten mer usikkerhet rundt den videre aktivitetsoppgangen, og nedsiderisikoen til rentebanen virker sånn sett å være nærmere å materialisere seg enn på lenge», fortsetter han.

Berg påpeker at markedet ser ut til å ha justert ned sine forventninger den siste uken.

«Tidligere var riktignok markedsprisingen av desember-møtet i Norges Bank noe høy, og kunne tolkes som at det var en sannsynlighet for at det skulle komme noe mer enn en økning på 0,25 prosentpoeng. I løpet av forrige uke har markedet kommet noe ned igjen, og er mer i tråd med signalene Norges Bank har sendt», skriver makroøkonomen.