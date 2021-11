Med pensjonsreformen fra 2011 var målet satt: Det måtte bli mer lønnsomt å stå lengre i arbeid. Senere har pensjonister fått merke det gjennom levealdersjusteringene, som trapper ned pensjonsutbetalingene i takt med bedre helse og økt forventet levealder.

I november passerte antallet alderspensjonister én million, men nå får arbeidet med å få opp avgangsalderen uventet motstand. Arbeidsminister Hadia Tajik forkaster forslaget fra Solberg-regjeringen om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år.

Ulønnsomme eldre

«Mange høyringsinstansar, både på arbeidsgjevar- og arbeidstakersida, meiner mellom anna at ein må halde på 70-grensa for å unngå uverdige og konfliktfylte avgangar frå arbeidslivet», skriver Tajik i sin pressemelding, hvor hun også viser til motstand fra Sysselsettingsutvalget.

Flertallet i Sysselsettingsutvalget, inkludert NHO, viser til at flere eldre arbeidstagere fort blir ulønnsomt for arbeidsgiverne, ved at de eldste ansatte gjerne har relativt høy lønn og relativt lav produktivitet.

Dyre ansatte: – Ideelt sett burde lønnen gått ned fordi produktiviteten faller, sier sjeføkonom Øystein Dørum om de eldste arbeidstagerne. Foto: Are Haram

– Det har i hvert fall noe for seg. Når du kommer til en viss alder, og kanskje går grensen ved 67 eller 72 år, like gjerne som ved 70, så er produktiviteten lavere enn den har vært. Dette er individuelt, usikkert og dessuten i noen grad uforutsigbart, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Frivillige løsninger

– Og det er krevende å forhandle lønn ned. Hvis man gir ansatte rett til å sitte enda noen år til en lønn som kanskje ikke matcher produktiviteten kan det dels gi konflikter, ved at arbeidsgiver ønsker å få vedkommende ut, og dels problemer for den ansatte, ved at det blir vanskeligere å få seg ny jobb som 65-åring når arbeidsgiver frykter å få en ansatt som snart sitter på overtid, tror han.

– Hvor grensen går er vanskelig å si, men et eller annet sted burde lønnen ideelt sett gått ned fordi produktiviteten faller.