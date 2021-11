Amerikanerne med en tå på bremsen

Økningen i den økonomiske aktiviteten i USA er noe avtagende, viser novembertall fra IHS Markit.

Sammenstilt innkjøpssjefsindeks (PMI) viser 56,5 poeng. I oktober var den på 57,6 poeng.

PMI-en for tjenestesektoren var på 57,0 poeng, etter en notering på 58,7 i oktober. Ifølge Trading Economics var denne ventet å vise 59 poeng.



PMI-en for industrien i USA var på 59,1 poeng, mot 58,4 måneden før. Konsensus på forhånd var på 59 poeng også her. Oppgangen kom på tross av forsinkede råvarer og mangel på arbeidskraft.

Tilbakegangen for den sammenstilte indeksen forklares med blant annet høyere priser og problemer med å finne egnede kandidater til ledige stillinger.

Veksten over historisk snitt

«Opphetingen i den amerikanske økonomien fortsetter», slår sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit fast.

«Til tross for en lavere vekstrate i den økonomiske aktiviteten i november, ligger veksten stadig over det langsiktige snittet før pandemien, ettersom bedrifter fortsetter å fokusere på å styrke kapasitet for å møte den stigende etterspørselen».

Oppbremsingen viser imidlertid også hvordan økonomien sliter med de pågående forstyrrelsene i forsyningskjedene, ifølge Williamson.