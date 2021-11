Arbeidsledigheten på 3,6 prosent

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 104.000 i september, opplyser SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 3,6 prosent, noe som er en nedgang fra 4,0 prosent fra måneden før.

Ifølge SSB har AKU-tallene tidligere i år vist at personer som tidligere sto helt utenfor arbeidsmarkedet begynte å søke jobb og kom i arbeid, noe som innebar at både arbeidsledigheten og sysselsettingen økte. I september er situasjonen derimot at tilbudssiden har stabilisert seg ved at sysselsettingen vokste like mye som arbeidsledigheten falt.

Fr juni til september ble det 38.000 flere sysselsatte, og tilsvarende færre arbeidsledige.

Selv om arbeidsledigheten nå er på samme nivå som før coronapandemien startet og sysselsettingen har økt den siste tiden, er det fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft og rekordmange ledige stillinger.