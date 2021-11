Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 1,0 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en oppgang på 0,4 prosent måneden før.

De største bidragene kom fra butikker som selger sportsutstyr og fritidsbåter, samt netthandel, og SSB påpeker at de fleste næringer hadde økt omsetningsvolum i oktober.

For dagligvarebransjen gikk det for tredje måned derimot den andre veien, og siden toppen i juli er det totale fallet på over åtte prosent.

– Nivået på omsetningen i dagligvarebutikkene ligger likevel langt over nivåene fra før pandemien, sier SSB-rådgiver Marie Skjeldås i en kommentar.

– Nå som samfunnet gradvis har åpnet mer opp igjen er det ikke så overraskende at vi begynner å se tendenser til at endringene som skjedde under nedstengingen reverseres. Grensehandelen tok seg for eksempel kraftig opp allerede i 3. kvartal, påpeker hun.

Også for bensinstasjoner og møbelbutikker falt omsetningsvolumet.