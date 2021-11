Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 0,5 poeng i november. Det er på nivå med målingene ved inngangen til 2021, viser målingen til Opinion.

– Alle de fire indikatorene som ligger til grunn for hovedindeksen CCI går markant tilbake i november, og sterkest er tilbakegangen for indikatoren knyttet til landets økonomi om 12 måneder, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han trekker også frem at nordmenns vurdering av egen økonomi nå, sammenlignet med for ett år siden, samt troen på egen økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, også får seg en tydelig knekk på målingen.

– Vi synes CCI-fallet i november er oppsiktsvekkende, men leser det som en reaksjon på den utviklingen vi har fanget opp de siste ukene, sier fagsjefen.

Over snittet

Høidahl påpeker imidlertid også at gjennomsnittet for de 12 foregående månedene er på minus 4,0 poeng, at CCI i november er 3,1 poeng høyere enn for ett år siden, og at den ligger 3,5 poeng over gjennomsnittet av de 12 målingene i 2020.

– Det har vært noen kraftige utslag i CCI siden koronapandemien ble erklært i mars 2020 og Norge også ble stilt overfor en økonomisk unntakstilstand. Vi opplevde at forbrukertilliten falt til et historisk bunnivå i april 2020, og for så å stige til en historisk høy toppnotering i juli i år, sier fagsjefen.

Han peker på at vi de siste månedene har blitt vant til høye indeksverdier, og registrert økende optimisme i takt med lettelser i smitteverntiltakene og gjenåpningen av samfunnet.

– Samtidig har økende smitte- og innleggelsestallene nasjonalt og internasjonalt den senere tiden vist at nye inngripende tiltak og restriksjoner fortsatt kan forstyrre denne trenden og sette både egen og norsk økonomi på prøve igjen, sier Høidahl.