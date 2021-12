President Joe Bidens pressekonferanse bidro til å løfte USA-børsene mandag etter at usikkerhet rundt den nye corona-varianten omikron utløste kraftige fall fredag.

Tirsdag er usikkerheten tilbake, og Dow-futures faller over 300 poeng på Wall Street etter Moderna-sjef Stephane Bancels uttalelser til Financial Times om at dagens vaksiner trolig kommer til å være mindre effektive mot den nye varianten. Samme mann sa til CNBC at en spesifikk omikron-vaksine kan ta måneder å utvikle og levere.

Lavere Fed-renter lenger?

Mandag ble også Federal Reserve-sjef Jerome Powells forberedte innlegg til dagens høring i Senatet sluppet, og der understreker han risikoen omikron-varianten utgjør – for begge sider av sentralbankens mandater.

«Det kan dempe progresjonen i arbeidsmarkedet, noe han virket mest bekymret for, men samtidig føre til forsterkede tilbudssideproblemer. Men den potensielle inflasjonsvirkningen fremover er fortsatt uklar. Uttalelsene fra Fed-sjefen underbygger alt i alt sentimentet om «lower for longer» hva gjelder utsiktene for styringsrenten,» skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov hos Handelsbanken Capital Markets i meglerhusets morgenrapport tirsdag.

LOWER FOR LONGER: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener Fed heller mot lavere renter lenger. Foto: Iván Kverme

«Markedet har fortsatt å nedjustere synet på den amerikanske styringsrenten, og vi må nå ut til september neste år før den første hevingen i USA er fullt priset,» fortsetter han.

Ifølge sjeføkonomen må vi tirsdag «altså se opp for» høringen med Powell og (finansminister Janet, red. anm.) Yellen i Senatet om myndighetenes respons på coronakrisen.

– Volatilitet den store vinneren

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda tror det vil gå et par uker før ekspertisen kan slå fast hvor alvorlig omikron-varianten er.

«Det betyr at desember trolig blir ruglete og drevet av omikron-overskrifter som vil gjøre denne ukens tunge makrokalender irrelevant. Alt som betyr noe er hvorvidt restriksjoner gjeninnføres verden over, og hvorvidt sentralbanker – særlig Fed, vil trykke på pauseknappen når det gjelder planene om pengepolitiske innstramninger. Dette siste vet jeg allerede svaret på,» skriver han i en oppdatering tirsdag.

«Den store vinneren denne måneden vil bli volatilitet, og det bør det bli mer enn nok av. Men med markeder som selger alt på negative omikron-overskrifter, og som griper etter de tynneste halmstrå for å kjøpe tilbake alt på enhver antatt positive overskrift, vil investorene som ser etter tematiske kursbevegelser denne måneden trolig bli veldig skuffet,» heter det videre.