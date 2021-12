Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell tok tirsdag markedene litt på sengen med en overraskende haukete opptreden i Senatet.

Wall Street reagerte negativt, og den bredere S&P 500-indeksen falt 1,9 prosent til 4.567,00.

– Gir ikke ved dørene

«Powell gir ikke ved dørene,» skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.

Han mener det først og fremst er Fed-sjefen som må ta «æren» for tirsdagens nedgang.

«Powell uttalte under gårsdagens høring at det er på tide å pensjonere uttrykket «transitory», som innebærer at Fed nå anser inflasjonsoppgangen å være av mer varig karakter, samtidig som han uttalte at Fed kan tenkes å trappe ned verdipapirkjøpene raskere enn signalisert så langt,» fortsetter Gonsholt Hov.

Første heving i april?

Feds opprinnelige plan var en nedjustering av kjøpene med 15 milliarder dollar pr. måned i åtte måneder.

«Etter at denne takten er effektuert i november og desember, vil det gjenstå 90 milliarder dollar. Det kan se ut til at Powell ser for seg en dobling av takten til 30 milliarder pr. måned, slik at prosessen er ferdig allerede i løpet av mars. I så fall kan første heving komme allerede på møtet 5. april,» skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets onsdag morgen.

«Svaret får vi på rentemøtet 15. desember. Dersom inflasjonen øker videre, tilsier det også at Fed vil måtte øke renten mer enn tidligere antatt,» fortsetter han.

Amerikanske futures har derimot kommet raskt opp igjen, og peker mot markant oppgang fra start både for Dow Jones og Nasdaq onsdag.