Høyt kostnadspress for britiske produsenter

I november var det flere britiske produsenter som meldte om økte kostnader enn noen gang tidligere i løpet av de seneste 30 årene, viser tall fra Markit.

Onsdag kom tallene for Storbritannias innkjøpssjefsindeks for industrien (PMI), og den landet på 58,1 – opp fra 57,8 i oktober. Det var på forhånd ventet en indeks på 58,2, viser estimater hentet inn fra Trading Economics.

PMI-rapporten viser et stort sett bedre bilde for britiske produsenter, ledet av stigende ordre og sysselsetting. Imidlertid viser også PMIs målinger for fabrikkostnader at prisveksten steg til det høyeste nivået siden registreringer startet i 1992.

En annen undersøkelse utført av Confederation of British Industry tidligere denne uken viste at kostnadene ikke har steget raskere på over 20 år for selskaper i Storbritannias tjenestesektor, skriver Reuters. Men Bank of England holder visstnok et skarpt øye med prispresset i økonomien.

PMI for Norge ble også sluppet onsdag, og innkjøpssjefsindeksen for norsk industri har ikke vært høyere på over fire år, og endte på 63,7 i november.