Ser norsk vekst på 4,2 prosent både i år og neste år

OECD venter en økning i fastlands-BNP i Norge på 4,2 prosent i både 2021 og 2022 ettersom økonomien nærmer seg prepandemiske nivåer, skriver OECD i Economic Outlook-rapporten fremlagt onsdag.

OECD venter videre at veksten vil være på 1,7 prosent i 2023.

«Sysselsettingen overstiger allerede pre-pandemiske nivåer og arbeidsledigheten vil falle ytterligere. Overordnet konsumprisvekst bør avta etter hvert som strømprisene øker og forsyningsflaskehalser avtar, for så å stige gradvis, sammen med lønnsvekst, ettersom ledig kapasitet absorberes», skriver OECD.

Det legges imidlertid vekt på at det nåværende prispresset kan utløse en tidligere akselerasjon i samlet lønns- og prisvekst.

OECD foreslår videre at politikken fremover bør fokusere på å fremme den grønne omstillingen, legge til rette for næringslivets produktivitetsvekst og sikre høye sysselsettingsnivåer.

Det understrekes at fortsatt finans- og pengepolitisk støtte er nødvendig for forskning på teknologiske løsninger for å lette den grønne omstillingen, inkludert karbonfangst- og lagringsprosjekter.

«Anvendelse av karbonprising til flere sektorer av økonomien vil være en velkommen oppfølging», skriver OECD også.