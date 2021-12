Flaskehalser hemmer veksten i USA

Den økonomiske aktiviteten i USA økte i et beskjedent til moderat tempo i oktober og begynnelsen av november. Flere distrikter bemerket at til tross for sterk etterspørsel, ble veksten holdt tilbake av forsyningskjedeforstyrrelser og mangel på arbeidskraft, skriver Federal Reserve i sin regionale økonomiske rapport, Beige Book, som ble publisert onsdag kveld.

Forbruket økte beskjedent, lave lagernivåer holdt tilbake salget av visse varer, spesielt kjøretøy. Hotell- og fritidsaktiviteten økte i de fleste distrikter ettersom spredningen av deltaviruset avtok i mange områder.

Byggeaktiviteten ble delvis holdt tilbake av mangel på materialer, mens veksten i industrien var solid i mange distrikter, selv om komponent- og arbeidskraftmangel holdt tilbake utviklingen også her.

Sysselsettingsveksten varierte fra beskjeden til sterk. Kontaktorienterte tjenester så en økning i etterspørselen etter arbeidskraft, selv om det fortsatt var vanskelig å skaffe og beholde ansatte.

Videre fremgår det at prisene steg i et moderat til robust tempo. Det var omfattende økninger i innsatskostnader i kjølvannet av sterk etterspørsel etter råvarer, logistikkutfordringer og et stramt arbeidsmarked.

«Men en mer utbredt tilgang til visse innsatsvarer, som halvlederkomponenter og visse stålprodukter, har ført til en viss lettelse i noe prispress,» heter det i rapporten.