Omikron skremmer ikke SSB

SSB har nettopp sluppet årets siste konjunkturrapport, og uttrykker der begrenset bekymring for corona-varianten omikrons effekt på norsk økonomi.

«Det har vært svært høy vekst i BNP Fastlands-Norge de siste månedene, og økonomien nærmer seg det vi anser som et normalt nivå. Selv om omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien,» heter det.

Regjeringen varslet torsdag en ny runde med strengere tiltak og restriksjoner i kjølvannet av omikron-utbredelsen.

– Omikron er dessuten en påminnelse om at det plutselig kan oppstå nye mutasjoner som kan snu situasjonen til å bli mer alvorlig igjen. Det er fortsatt mer sannsynlig at det går verre enn at det går bedre enn det prognosene våre viser, sier forsker Thomas von Brasch.

Konjunkturnøytral prognose

Flere vaksinerte og gjenåpning av samfunnet siden sommeren har uansett bidratt til å løfte norsk økonomi, og ifølge von Brasch var aktivitetsnivået i september drøye 2 prosent høyere enn før pandemien.

– Det har vært en enorm vekst i økonomien den siste tiden. Nå er det meste av innhentingen unnagjort, og vi er nær å være helt tilbake til et normalt aktivitetsnivå, sier han.

Fremover venter han at den økonomiske veksten fortsetter, men at det vil foregå i et betydelig lavere tempo enn i de siste månedene. Prognosen for de neste årene er at økonomien vil være konjunkturnøytral.

– Vi står overfor et taktskifte nå. Arbeidsledigheten er nede på samme nivå som før pandemien, og mange virksomheter er tilbake til å operere på nær full kapasitet, fortsetter von Brasch.

– Inflasjonen avtar gradvis

Fremover venter SSB at bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter, men i et betydelig lavere tempo enn den siste tiden. 2022-prognosen er 3,7 prosent ledighet.

– Vi forventer at de høye energiprisene er midlertidige. I prognosene legger vi til grunn at inflasjonen gradvis reduseres, fra 3,4 prosent i 2021 til 1,5 prosent i 2023, sier von Brasch.

Boliginvesteringene ventes å ta seg opp fremover, men økte byggekostnadene vil ifølge SSB senke veksten noe sammenlignet med forrige konjunkturrapport. Prognosen er at boligprisveksten avtar til rundt 1,5 prosent mot 2024.

Les mer her.