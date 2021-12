8.800 færre arbeidsledige

Saken oppdateres.

Ved utgangen av november var det registrert totalt 114.500 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Det utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tall fra NAV.

– Det er mange muligheter for jobbsøkere på arbeidsmarkedet nå, og det blir stadig færre arbeidsledige. De siste ti årene er det bare i 2019 at det har være like få helt arbeidsledige i november. Med en så stor etterspørsel etter arbeidskraft har vi nå en god mulighet til å få inkludert flere og til å forebygge utenforskap, selv om omikron-varianten av viruset skaper noe større uvisshet for den videre utviklingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en kommentar.

59.300 helt arbeidsledige

59.300 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av november, det vil si 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten (som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak) var på 76.200 personer, eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 38.300 personer registrert som delvis arbeidsledige.

6.600 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder for 9.600 av de delvis arbeidsledige. Dei permitterte utgjør i alt 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet i reiseliv

I løpet av november registrerte 14.000 personer seg som arbeidssøkere hos NAV, hvorav 31 prosent har mistet eller kommer til å miste jobben, mens 14 prosent er permitterte.

Antall arbeidssøkere falt for alle yrkesgrupper fra oktober til november. Sesongjustert var nedgangen størst for de med bakgrunn fra reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid.

Andelen helt arbeidsledige er høyest innen reiseliv og transport (3,7 prosent) og lavest innen akademiske yrker og undervisning (0,7 prosent). Det samme gjelder delvis ledige.

51.600 nye ledige stillinger

I løpet av november vart det registrert 51.600 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2 100 ledige stillinger per virkedag, akkurat som i oktober. Dette er ifølge NAV et svært høyt nivå historisk sett.

Flest nye utlysninger kom innen helse, pleie og omsorg (10.500), butikk- og salgsarbeid (5.100), samt ingeniør- og IKT-fag (4.900).