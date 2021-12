Seks meglerhus venter litt høyere inflasjon

Fredag neste uke publiseres den norske inflasjonen og kjerneinflasjonen for november. Høye strømpriser vil gi en svært høy samlet inflasjon, mens kjerneinflasjonen også er ventet å stige noe fra et lavt nivå.

Ifølge en rundspørring gjort av TDN Direkt blant norske økonomer ventes samlet inflasjon å være 4,5 prosent i november på årsbasis, mens kjerneinflasjonen er ventet å være 1,2 prosent.

– Inflasjonen har avtatt kraftig siden i fjor sommer, drevet av en sterkere kronekurs og basiseffekter. Vi tror kjerneinflasjonen nå er i ferd med å bunne ut, fordi begge disse effektene vil bremses eller reverseres, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til TDN Direkt.

Sjeføkonomen ligger på konsensus, på 1,2 prosent, i november, og sier risikoen i økende grad ligger på oppsiden også fremover, ettersom den kraftige økningen i råvare- og energipriser og fraktkostnader sannsynligvis vil løfte konsumprisene også i Norge etter hvert.

Den totale inflasjonen vil imidlertid være mye høyere som følge av de høye strømprisene.

"Det viser i utgangspunktet at strømprisene har sørget for en kraft økning i levekostnadene denne høsten. Når det er sagt, er ikke våre anslag mye høyere enn Norges Bank legger til grunn. Vi tror derfor ikke at novembertallene vil endre renteutsiktene", skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer kjerneinflasjonen for november fredag 10. desember klokken 08.00.

Deltagere: DNB Markets, Danske Bank Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Eika Gruppen og SEB.