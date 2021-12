«En ny variant som kan spre seg veldig raskt kan svekke tilliten, og i den forstand vil vi sannsynligvis se noen nedgraderinger av våre oktoberprognoser for global vekst,» sa IMF-sjefen til de fremmøtte under Reuters Next-konferansen.

IMF sendte i oktober ut estimater hvor de anslo at den globale økonomien vil vokse med 5,9 prosent i år og 4,9 prosent til neste år, men pekte også på nye varianter av coronaviruset som en voksende usikkerhet på tidslinjen for når man er ferdig med pandemien.

Vil ha høyere rente i USA

Ifølge Georgieva burde den høye inflasjonen i USA bli håndtert av de beslutningstagerne. IMF-lederen la til at styrken til den amerikanske økonomien har positiv ringvirkning over hele verden, selv om det betyr at den amerikanske sentralbanken vil avvikle sin akkommoderende holdning i månedene fremover, slik de fleste økonomer nå forventer, skriver Reuters.

«Vi tror at veien til styringsrenteøkninger kan gå raskere,» sa hun og pekte på 2022 som et sannsynlig mål.



I tillegg mener Georgieva at kutt i tollavgifter er et «nyttig verktøy» for å kontrollere inflasjonen, og sier hun ble oppmuntret av USAs handelsrepresentant Katherine Tais arbeid med tollreduksjoner gjennom en eksklusjonsprosess.

Vil ha omstrukturering av gjeld

Gjelden til utviklingsland er også nye som bekymrer IMF-sjefen, og hun ba på Reuters Next-konferansen om mer aggressiv gjeldsrestrukturering for disse landene.

«Realiteten er at 2022 kommer til å bli et veldig presserende år når det gjelder å håndtere gjeld», sa Georgieva. Før hun la til at statsgjelden har steget 18 prosent under pandemien, og det vil ta flere tiår for å komme tilbake til pre-pandeminivåer, med mindre det kommer en «mye mer gjennomtenkt og aggressiv» politikk på området, skriver Reuters.

«Så lang er rentene relativt lave, dette er ikke så dramatisk. Fremover er det kanskje ikke tilfellet,» sier hun.