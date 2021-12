Powell i hektisk møtevirksomhet for å beholde jobben

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell ble nylig gjenvalgt til stillingen sin. Det fremsto som en ganske udramatisk renominasjon av sentralbanksjefen, men kalenderen hans for oktober, som ble offentliggjort fredag, viser at Powell møtte flere politikere i oktober enn han hadde gjort siden februar. Dette var mens president Joe Biden vurderte om han ville at Powell skulle fortsette i stillingen eller om han skulle få noen nye til å lede Fed, skriver Reuters.

Powell ble i 2012 nominert til å sitte sentralbankstyret av Barack Obama, og i 2018 ble han utnevnt til sentralbanksjef av Donald Trump.

Kalte Powell for mislykket

FORFREMMET: Lael Brainard bli nestleder i det nye Fed-styret som tiltrer i februar. Foto: Bloomberg

Powell hadde til sammen 16 samtaler med ulike politikere og komiteer. Møtene skal ha blitt begynt etter at senator Elizabeth Warren, som også er medlem av senatets bankkomite som godkjenner Fed-nominerte før behandling i hele Senatet, kalte Powell en mislykket leder og sa at hun ville motsette seg hans renominasjon, skriver Reuters.

Venstresiden i Demokratene, hvor Warren holder til, presset på for at Biden skulle utnevne Fed-styremedlem Lael Brainard til å ta over for Powell når hans periode slutter i februar. Venstresiden mente at hun ville være strengere mot Wall Street samt skjerpe Feds respons på klimaendringer.

Biden bestemte seg til slutt for å beholde Powell som sentralbanksjef, men forfremmet imidlertid Brainard til nestleder i Fed.