Storbank ser lavere vekst i USA

Utfordrende forsyningskjeder og høy inflasjon har lagt et stort press på den amerikanske økonomien, og utgjør et stort problem for den amerikanske presidenten Joe Biden.

Nå byr den svært smittsomme omikronvarianten på nye problemer. Spredningen av den nye varianten kommer ifølge Goldman Sachs-økonomen Joseph Briggs til å legge et ytterligere press på den amerikanske økonomien, skriver Bloomberg.

I en ukentlig oppdatering venter storbanken nå at den BNP-veksten i USA vil være på 3,8 prosent i år, fra tidligere 4,2 prosent. Neste år reduseres estimatene fra 3,3 til 2,9 prosent.

«Selv om mange spørsmål forblir ubesvarte, tror vi at det mest sannsynlige er et scenario der viruset sprer seg raskere, men immuniteten mot den alvorlige sykdommen bare svekkes noe», skriver banken.

IMF advarer

Det internasjonale pengefondet (IMF) har selv også advart at den nye omikronvarianten kan hindre den globale gjeninnhentingen i økonomien.

Så sent som i oktober publiserte fondet nye prognoser hvor de anslo at veksten i den globale økonomien ville ligge på 5,9 prosent i år og 4,9 prosent neste år. Estimatene vil trolig bli jekket ned som følge av den nye varianten, mener IMF-topp.

«De aller fleste risikoene er på nedsiden», uttalte sjeføkonom Gita Gopinath i IMF i en virtuell tale på International Finance Forum-konferansen i den kinesiske storbyen Guangzhou lørdag.

Høy inflasjon

Goldman Sachs-økonomen mener omikronvarianten vil ha en «blandet effekt» på inflasjonen i landet. Mens virus-sensitive sektorer som reise kan bli påvirket, vil ytterligere mangel på råvarer og arbeidskraft være med på å presse prisene opp.

Mangel på arbeidskraft og utfordrende flaskehalser er blitt et stort økonomisk problem for verdens største økonomi. Det har også ført til at inflasjonen, som måles gjennom prisoppgang i alt fra mat og husleie til medisiner og drivstoff, har steget markant den seneste tiden.

Tidligere i november kom inflasjonstall fra USA for oktober som viste en oppgang på hele 6,2 prosent på ett år. Det er den høyeste prisveksten på 30 år i USA.

Ifølge økonomene kommer inflasjonsveksten i november til å overgå oktober. Konsensus innhentet av Trading Economics venter at inflasjonen kommer til å ende på hele 6,7 prosent i november.