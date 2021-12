Ser britisk inflasjon godt over 5 prosent

Visesentralbanksjefen i Bank of England, Ben Broadbent, sa mandag i en tale på universitetet i Leeds at inflasjonen i Storbritannia vil «komfortabelt overstige» 5 prosent i april neste år. Broadbent mente i tillegg at det stramme arbeidsmarkedet i unionen sannsynligvis vil være en vedvarende kilde til inflasjon, skriver Reuters.

VENTER HØY INFLASJON: Visesentralbanksjefen i Bank of England, Ben Broadbent. Foto: Bloomberg

«Den samlede inflasjonsraten vil sannsynligvis stige ytterligere i løpet av de neste månedene, og sjansene er der for at den vil komfortabelt overstige 5 prosent når Ofgems (tilsyn for elektrisitets- og naturgassindustriene i Storbritannia) tak på detaljhandelsenergipriser neste gang justeres, i april,» sa Broadbent til de fremmøtte.

Satt stille i båten i november

Det var en overraskelse da den britiske sentralbanken ikke hevet renten forrige måned, men valgte å holde den i ro. Ifølge sentralbanksjef Andrew Bailey var beslutningen en «close call», selv om det var syv mot to stemmer for å holde styringsrenten uendret på 0,1 prosent.

I forkant av rentebeslutningen var det priset inn en høy sannsynlighet for en renteheving. I og med at Bank of England på forhånd hadde en styringsrente på 0,10 prosent, pekte flere på forhånd på en mellomløsning, hvor sentralbanken hevet styringsrenten med 0,15 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Bank of England understreket at inflasjonsmålet på 2 prosent fortsatt gjaldt på kort sikt også, men at de valgte å tillate en inflasjon som i vinter vil ligge langt over målet.

Årsaken er dels at inflasjonen delvis ventes å komme ned av seg selv, dels at styringsrenten skal opp det neste året, og dermed vil trekke inflasjonen ned, og dels at den britiske ledigheten ser ut til å ha bunnet, og er på vei opp igjen.