Bedriftene i regionalt nettverk venter svakere vekst det neste halvåret, viste tirsdagens rapport fra Norges Bank.

Konklusjonen er vel å merke basert på intervjuer gjort i forkant av den siste omicron-bølgen og smitteverntiltakene denne så langt har ført med seg. Økonomer er derfor samstemte om at dagens rapport er utdatert, og at sentralbanken må se an utviklingen i smitte og tiltak før den tar en rentebeslutning på neste ukes møte.

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) mener på sin side at renten må opp.

– Norges Bank har nå ulike forhold de må balansere. Økt smitte og høye strømpriser taler isolert sett for at de utsetter renteoppgangen. Utfordringen er imidlertid at omicron kan virke inflatorisk, også i boligmarkedet som de risikerer å fyre opp igjen dersom renteoppgangen utsettes. Erfaring viser at når noen sektorer rammes av nedstengning, flommer pengene inn i åpne sektorer. Etterspørselen rammes ikke, sier han i en pressemelding.

– Vil neppe blåse opp bobler

– Sentralbanken ønsker derfor neppe å blåse opp bobler i åpne sektorer for å kompensere for lavere aktivitet i sektorer med pålagte restriksjoner pga. pandemien. Et slikt scenario hjelper ingen og minst av alt de som nå rammes direkte av nedstengning, fortsetter sjeføkonomen.

Desto lengre Norges Bank utsetter renteoppgangen, desto større mener han sjansen er for at sentralbanken på et senere tidspunkt må tråkke hardt på bremsen.

– Det vil være uheldig for norsk økonomi, konkluderer Frengstad Bjerknes.

NBBL-sjeføkonomen er dermed på linje med sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. Han støtter en renteøkning til 0,50 prosent fullt ut.

«Pandemien er av natur inflatorisk, og ikke deflatorisk, noe Fed-sjefen Powell også påpekte i høringen til Senatet i forrige uke», understreket han i en kommentar.

Jullum går mot blant andre Swedbank og SpareBank 1, som tror Norges Bank avstår fra å heve renten i neste uke.