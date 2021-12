Fredagens tall fra SSB viste at konsumprisindeksen (KPI) steg 0,8 prosent fra oktober til november. 123,5 prosent vekst i strømprisene fra november i fjor sørget for å løfte KPI-årsveksten fra 3,5 prosent i oktober til 5,1 prosent i november – høyeste notering på 13 år.

«Dette reduserer husholdningenes kjøpekraft akkurat nå, og kunne – parallelt med omicron-usikkerheten, selvsagt – ha vært et argument for at Norges Bank holder styringsrenten uendret neste uke,» skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.

Varsler makspris på strøm

Torsdag kom derimot meldinger om at regjeringen planlegger en makspris pr. kilowattime.

«En kjempedyr løsning for regjeringen, men en betydelig lettelse for husholdningssektoren,» mener sjeføkonomen, og legger til:

«Til tross for stygge overskrifter, heller vi fortsatt mot en renteøkning i neste uke. Men det er en klar risiko for at Norges Bank holder renten i ro, og da mest grunnet usikkerheten rundt den videre virusutviklingen og risikoen for ytterligere innstrammende tiltak.»

– Støtter en renteøkning

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker på at Norges Banks forventningsundersøkelse, regionalt nettverk og innkjøpssjefsindekser (PMI) viser stigende inflasjonspress.

«Stigende kjerneinflasjon i november kan gjenspeile underliggende økt prispress. På den andre siden peker en kraftig oppgang i totalinflasjonen (KPI) mot et fall i husholdningenes kjøpekraft, men også høyere lønnskrav. Vi tror dagens tall isolert sett bidrar til høyere renter fra Norges Bank og støtter en renteøkning i desember,», skriver han i sin oppdatering.