Største prissjokk i USA på 40 år

«Amerikanske aksjer steg gjennom delta-varianten, men beveger seg urolig sidelengs gjennom omicron, og med mye høyere volatilitet dag til dag. Avskriv ikke ennå større bevegelser nedover for aksjer, samt en kraftig oppgang i dollaren og amerikanske obligasjonsrenter. Alle veier leder til FOMC (rentekomitéen i Federal Reserve, red.anm),» skrev Halley.

Noen økonomer så ifølge CNBC for seg en totalinflasjon over 7 prosent.

– Jeg tror ikke det vil være bra for aksjer. Den mest sannsynlige grunnen til at aksjer skulle korrigere over de neste månedene vil være at inflasjonen blir sett på som så problematisk at Fed må bli mye mer aggressiv mye tidligere, sa rentesjef Tom Graff i Brown Advisory.

– Monumental betydning

Oppsvinget i den amerikanske inflasjonen (på årsbasis) henger sammen med energiprisene, men «i oktober så vi også at prispresset hadde spredd seg til bredere kategorier, slik som overnatting, husleie, kjøretøy og matvarer,» skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i fredagens morgenrapport.

«Inflasjonsdrivende forhold som flaskehalser og kapasitetsproblemer varer ved, prissignalene fra industrien er fortsatt sterke, og det er i alt forventet et enda sterkere inflasjonssjokk i november (enn i oktober, red. anm.),» het det videre.

Han tegnet bildet av «en fortsatt presset situasjon i amerikansk økonomi,» selv om de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor steg overraskende forrige fredag.

«Signalene fra ISM overdriver vekstutsiktene,» mener sjeføkonomen.

– Føler toppen nærmer seg

Tidligere denne uken skrev senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote at dagens inflasjonsrapporten var av «monumental betydning», og hadde potensial til å bli «ukens gledesdreper».

Fredag skrev hun at rapporten vil påvirke Fed-forventningene de neste par månedene.

«Og gitt at det amerikanske arbeidsmarkedet har hentet seg bra inn, senest til en ledighet på 4,2 prosent, vil Fed gjøre det sentralbanken må for å hanskes den økende inflasjonen: stramme til,» het det.

«Uansett føles det som at inflasjonspresset nærmer seg toppen i syklusen, og det er en sjanse for at vi får se et svakere tall enn ventet så snart som i dag,» fortsatte hun, og viste til at WTI-oljen har falt nesten 30 prosent den siste måneden.

En lavere inflasjon enn ventet bør ifølge Swissquote-analytikeren gi en god ukesavslutning på børsene.

«Men hvis vi ser et tall over konsensus, vil Fed-haukene ha lite medfølelse, og oppgangen fra tidligere i uken vil smelte som snø i solen,» skrev Ozkardeskaya.