Bank of America-sjef Brian Moynihan mener USA er på full sysselsetting nå, og tror ikke Fed vil få arbeidsledige tilbake i jobb ved å holde rentene lave.

Den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten viste sist fredag at ledighetsraten i USA (utenfor jordbrukssektoren) falt 4,5 prosent i oktober til 4,2 prosent i november.

Konsernsjef og styreleder i Bank of America, Brian Moynihan, mener likevel at USAs økonomi har nådd full sysselsetting – det ene av to mandater Federal Reserve styrer etter.

Samtidig er det klart at det er mange personer som står uten jobb i dag som ikke gjorde det da coronapandemien startet, og Bloomberg-anker David Westin spør storbankens sterke mann om Fed i det hele tatt kan avhjelpe situasjonen ved å holde styringsrentene lave.

– Skal ansette 4-5.000

– Jeg er ikke sikker på om det hjelper. Vi har tusener av ledige jobber, og kommer til å ansette 4-5.000 bare dette kvartalet. Arbeidsstokken vår utvikler seg i bunn og grunn flatt, eller faller, ettersom vi er tilbake på 10 prosent turnover, sier han.

Utskiftningene i arbeidsstokken falt naturligvis mens pandemien var på sitt verste, og er ifølge Moynihan nå tilbake på nivåene fra 2019.

– Så vi ansetter folk nå. Og alle som slutter hos oss skal begynne et annet sted, også. Det er ikke akkurat slik at de skal slutte å jobbe, fortsetter han.

– Full sysselsetting betyr rask lønnsvekst, at folk er vanskelig å få tak i og at folk slutter. Det er der vi er i dag, legger Bank of America-sjefen til.