Markedet har hentet inn noe av tapene etter forrige ukes bekymringer rundt den nyoppdagede omicron-varianten. Globale aksjer står nå 2 prosent under toppen fra november sammenlignet med 5 prosent under ved slutten av forrige uke.

Oslo Børs har imidlertid ikke klart å hente seg inn igjen i samme grad som det globale markedet og er ned 4 prosent fra den siste toppen i november.

Oljeprisen er et stykke under nivåene fra før omicron, men energiselskapene har likevel klart å komme seg tilbake til nær nivåene fra november.

Spennende Fed-møte

Spenningen foran den kommende ukas rentemøte i USA har økt betraktelig. Sentralbanken har tidligere signalisert at den vil redusere obligasjonskjøpene med USD 15 milliarder pr. måned, slik at kjøpene er ferdig til sommeren, ifølge seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets' ukesrapport.

Nylig ga sentralbanksjef Powell signaler om en raskere nedtrapping av obligasjonskjøpene. Nå venter de fleste at Fed på kommende møte annonserer at kjøpene avsluttes i mars.

«I skarp kontrast til det overraskende dueaktige møtet i november, forventer vi at nå Fed-medlemmene vil benytte møtet til å legge grunnlaget for en betydelig strammere pengepolitikk i årene som kommer», skriver London-baserte Capital Economics i et kundebrev.



Raskere nedtrapping vil være et klart signal om at Fed har dårlig tid med å få opp styringsrenten. Fed har signalisert at kjøpene skal være avsluttet før de setter opp styringsrenta. Avsluttes kjøpene i mars kan de i teorien øke renta i april.

Som svar på Feds haukete transformasjon, gjør det London-baserte analyseselskapet betydelige endringer i sine renteprognoser. Nå forventer Capital Economics at renten heves to ganger i 2022, etterfulgt av fire ganger i 2023, i en innstrammingssyklus som hever renten til over to prosent i 2024.



Tidligere renteheving

Sammen med rentebeslutningen får vi de enkelte Fed-medlemmenes egen prognose for renteutviklingen.

– Høy inflasjon, stramt arbeidsmarked og høy lønnsvekst bidrar til at Fed har fått dårligere tid med å stramme til pengepolitikken, ifølge Bruce i rapporten.

Samtidig er de samlede finansielle forholdene, med korte og lange renter, kredittpåslag og utvikling i aksjemarkedet, ekstremt stimulerende.