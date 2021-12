Økonomene i handelsbanken Capital Markets holder en knapp på at Norges Bank hever renten denne uken, til 0,50 prosent. Dog under sterk tvil.

«Situasjonen inn mot dette rentemøtet har endret seg dramatisk; fra at den varslede rentehevingen har vært sikker, til at det nå er en reell mulighet for at Norges Bank heller holder renta i ro», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov og Nils valutaanalytiker Kristian Knudsen i morgenrapporten mandag.



Sterk uro

Duoen peker på at situasjonen inn mot omikronuroen har vist seg å være svært sterk, og at den nye virusvarianten har skapt stor tvil om utsiktene, i hvert fall på kort sikt.

Rapporten fra regionalt nettverk, som er basert på intervjurunder til og med midten av november, vitnet nemlig om et betydelig kapasitetspress i norsk økonomi. Med et tiltagende lønns- og prispress.

«Internasjonale styringsrenteforventninger har også økt gjennom høsten. Hadde det ikke vært for uroen rundt omikron, skulle vi ikke bare sett renteøkning neste uke, men også en oppjustering av Norges Banks rentebane», skriver Hov og Knudsen.



De utelukker ikke at nåværende restriksjoner må strammes ytterligere til, og i verste fall at vi får en ny nedstengning.

«Det er nettopp dette som gjør at Norges Bank likevel kan velge å holde renten i ro», skriver økonomene i Handelsbanken.

Samtidig viser de til at vi har erfart under pandemien at økonomien tar seg svært raskt opp igjen, så snart restriksjonene lettes igjen. Innen midten av april skal alle over 18 år være tilbudt en tredje dose, og det er da å håpe at vi ser lettelser og dermed økt aktivitet igjen.

«Da vil nok veien også være kort til at norsk økonomi kommer tilbake til den samme press-situasjonen vi hadde inntil nylig», påpeker duoen.

Kronen

Skulle Norges Bank holde renten uendret på torsdag, noe som ikke er Handelsbankens hovedscenario, vil trolig kronen svekke seg umiddelbart, mener økonomene.

«Men vi ser ikke for oss en langvarig svekkelse, gitt at vi ikke venter en full reprising av forventningene til utviklingen i den norske styringsrenten», skriver Hov og Knudsen.