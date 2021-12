Største gjeldsøkning siden 2. verdenskrig

Det internasjonale pengefondet (IMF) har sluppet ny rapport som viser at verdens gjeld økte mest på ett år siden andre verdenskrig.

Ettersom landene verden over har blitt rammet av pandemi økte global gjeld til 226 billioner dollar. Det tilsvarer svimlende 2 billiarder (2.046.303.440.000.000) kroner og er 256 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

Lån fra myndigheter sto for noe over halvparten av økningen og global offentlig gjeld gjorde et hopp på 20 prosent. Dette er største økning på mer enn 50 år.

Privat gjeld steg med 10 prosent i 2020, noe som delvis illustrerer støtten fra sentralbanker verden over.