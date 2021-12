NHOs sjeføkonom ute med ferske prognoser: – Bør la renten ligge

– Klart vi skal ha fysisk presseseminar, sa jeg.

Slik begynte sjeføkonom Øystein Dørum i NHO å fortelle om planleggingen av det som til slutt måtte gjøres om til nok en digital presentasjon av hovedorganisasjonens ferske medlemsundersøkelse og konjunkturrapport.

– Jeg krysser fingrene for at når vi møtes i slutten av februar/begynnelsen av mars, så skjer det her – fysisk – med alle tilstede, fortsatte han.

Dørum la samtidig ikke skjul på at denne ukens nye innstramminger og stadig økende smitte får konsekvenser.

– De anslagene vi har jobbet med i noen uker forutsatte ikke at vi skulle stå oppe i en slik bølge vi nå gjør, med en så omfattende nedstenging av økonomisk aktivitet. Vi har en del indikasjoner på at utviklingen vil bli en god del mer ruglete enn det vi legger frem her og det skyldes smitten, forklarer Dørum.

I undersøkelsen kommer det frem at andelen bedrifter som har en omsetning under antatt normal har økt fra 24 prosent i oktober til 33 prosent i desember. Andelen med mer enn halvert omsetning har økt fra tre til fem prosent.

– Disse tallene vil ventelig øke frem mot neste undersøkelse, sier Dørum.

Mener renten bør ligge

På torsdag er det rentemøte og Dørum mener Norges Bank nå bør endre litt på de planene:

– Argumentene er sterke for at dagens rentenivå er for lavt, men vi heller mot at man bør la renten ligge, sier Dørum.

Norges Bank innførte for første gang nullrente her i landet den 7. mai i fjor og lot styringsrenten ligge der helt frem til rentemøtet 23. september. Sentralbanken har gitt klare indikasjoner på at de forventer to renteøkninger denne høsten og mange har dermed ventet at det vil komme en økning på årets siste rentemøte denne uken.

Dørum mener man nå bør vente å se. Han legger til at Norges Bank kan argumentere for at de ikke tar ned rentebanen, men at det bare handler om timing, hvis de ikke øker på torsdag: