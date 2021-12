– Jo lenger dette pågår jo lenger unna ligger den historiske perioden kommer man, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Han referer til at man ofte bruker 2019 som referanse for hvem som kvalifiserer for økonomisk krisestøtte – som nå er to år siden.

I Økonominyhetene på FA TV tirsdag diskuterte han dilemmaet vi står oppe i når vi skal avgjøre hvor kraftige og hva slags type økonomiske krisetiltak som skal settes inn for å hjelpe næringslivet under pandemien.

Vi spurte han om hvor lenge man egentlig kan holde på med alle krisepakkene.

– Kommer det et punkt der vi snart må slutte, hvor vi må la folk gå konkurs og at ting kan gå sin vante gang?

– Man favoriserer relativt sett de bedriftene som er i nedgang og ikke de som er i vekst. de nye bedriftene har jo ikke noe historie å vise til. Det i seg selv er en konserverende ordning – lønnsstøtte er konserverende, sier Dørum og fortsetter:

– Vi ønsker jo ikke at bedriftenes oppmerksomhet rettes mot statskassen og støtte, vi ønsker at den rettes mot markedet og mulighetene.

Han kaller det et dilemma og er klar på at det er riktig å gi støtte på kort sikt:

– Det er ikke urimelig at en bedrift kompenseres når den blir stengt ned.

