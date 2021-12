Nye inflasjonsprognoser fra den europeiske sentralbanken

Den europeiske sentralbankens nye anslag viser inflasjon under 2-prosentsmålet i både 2023 og 2024, ifølge tjenestepersoner kjent med saken, noe som gir sentralbanksjef Christine Lagarde ammunisjon for å argumentere mot en rask renteøkning, skriver Bloomberg tirsdag kveld.

Mens konsumprisveksten for neste år vil være høyere enn de 2,2 prosentene, som ble spådd i september, vil den da avta over prognoseperioden, ifølge tjenestepersonene.

Bloomberg skriver videre at anslagene, som for første gang strekker seg til 2024, er et viktig datapunkt i formuleringen av ECBs post-pandemiske politikk.

De fleste økonomer forventer ikke den første renteøkningen før tidligst i 2023, mens pengemarkedene antyder en økning på 10 basispunkter i desember 2022.