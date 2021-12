Handelsbalansen: Nytt kjempeoverskudd

Norge hadde 78,7 milliarder kroner i overskudd på handelsbalansen i november, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Dette er ned 5,8 milliarder kroner ned fra rekorden i oktober.

Samlet vareeksport endte på 158,1 milliarder kroner i november, og satte rekord for femte måned på rad. Oppgangen fra oktober var riktignok bare 1,0 prosent, men fra november i fjor snakker vi om en dobling.

Høye energipriser, og særlig på gass, bidrar mest til oppgangen.

Vareimporten kom på 79,4 milliarder kroner i november, opp 11,6 prosent fra november i fjor.

Gass og olje

Eksportverdien for naturgass ble hele 72,6 milliarder kroner i november, opp 0,8 prosent fra oktober og nesten en femdobling fra november i fjor. 10,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform ble eksportert i november, 6,7 prosent mer enn i tilsvarende måned i fjor.

Råoljeeksporten kom på 34,6 milliarder kroner, og steg 83,4 prosent fra november i fjor. Dette skyldes først og fremst at oljeprisen steg fra 394 til 699 kroner pr. fat. Antall eksporterte fat på 49,6 millioner i november var opp 3,5 prosent fra samme måned i fjor.

Laks

Fastlandseksporten steg 36,9 prosent fra november i fjor, og endte på 50,6 milliarder kroner.

Fiskeeksporten utgjorde 11,6 milliarder kroner i november, en økning på 27,4 prosent fra samme periode i fjor. Høyere priser og volumer for laks forklarer mye av oppgangen.

Årsrekorden for fiskeeksport ble for øvrig slått allerede i november. Hittil i år er det eksportert fisk for 105 milliarder kroner, mot den gamle rekorden på 102 milliarder i hele 2019.