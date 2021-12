Fed varsler nedtrapping av støttekjøp og tre rentehevinger

Den amerikanske sentralbanken (Fed) avholdt rentemøte onsdag, og har besluttet å trappe ned støttekjøpene som ble implementert som følge av coronakrisen. I tillegg anslås det at det vil forekomme tre rentehevinger i løpet av 2022, samt ytterligere to rentehevinger i både 2023 og 2024.

De midlertidige støttekjøpene av verdipapirer ble iverksatt etter pandemiens utbrudd, og skal nå trappes kraftig ned, ifølge sentralbanken. Fed øker kuttene fra 15 milliarder dollar måneden, som ble varslet i november, til 30 milliarder dollar måneden. I 2022 ventes det at kuttene vil øke enda mer.

Nedtrappingen er langt kraftigere enn hva markedet forventet, skriver CNBC.

Duket for renteheving

Etter støttekjøpene tar slutt, anslås det at det vil være duket for første renteheving i mars 2022. Foreløpig ligger den amerikanske styringsrenten på 0 prosent.

Etter dette ventes det to rentehevinger til i 2022 og ytterligere to i 2023, ifølge konsensus fra The Federal Open Market Committee.

Sentralbanksjefen Jerome Powell begrunner beslutningen med sterke signaler fra amerikansk økonomi, som god jobbvekst og en nedgang i arbeidsledighet.