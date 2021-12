Norges Bank innførte for første gang nullrente her i landet den 7. mai i fjor og lot styringsrenten ligge der helt frem til rentemøtet 23. september.

Sentralbanken har gitt klare indikasjoner på at de forventer to renteøkninger denne høsten og mange har dermed ventet at det vil komme en økning på årets siste rentemøte denne uken.

