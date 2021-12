Handelsbanken: – Dette gir rom for en brattere renteoppgang

Onsdag avholdt Fed sitt mye omtalte rentemøte. Der ble det besluttet at støttekjøpsordningen skal reduseres kraftig, samtidig som den amerikanske styringsrenten vil heves etter at støttekjøpene tar slutt.

Haukete beskjed

Analysesjef Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener det var en haukete rentebeskjed fra Fed.

«Tempoet i nedtrappingen av papirkjøpene (QE) dobles, noe som innebærer at kjøpene er avsluttet innen februar. Dette gir Fed mer fleksibilitet til å sette opp renten», skriver Gonsholt Hov i en oppdatering.

Han utelukker ikke at den første renteøkningen kan komme allerede i mars.

Handelsbanken mener det har skjedd en tydelig dreining hos Fed, som nå åpenbart er mer bekymret for inflasjonen. Kjerneinflasjonsanslagene er godt oppjustert for både i år og neste år, og begrepet «transitory» er allerede pensjonert.

«Vi skal også merke oss at Fed i samme periode har nedjustert anslagene for arbeidsledigheten. Dette gir rom for en brattere renteoppgang. De nye median-prognosene viser at de nå ser for seg tre renteøkninger gjennom neste år. En klar oppjustering fra sist, hvor prognosene så vidt viste én heving i 2022», skriver analysesjefen.

Federal Open Market Committee antar at det blir ytterligere tre renteøkninger i 2023, og deretter to økninger i 2024.

Børsoppgang

Nyhetene førte likevel til en solid oppgang på New York-børsen. Den brede S&P 500-indeksen gikk opp 1,6 prosent, Dow Jones la på seg 1,1 prosent mens teknologitunge Nasdaq klatret 2,2 prosent.

DNB Markets mener markedsreaksjonene var overraskende.

«På forkant av Fed-møtet hadde aksjemarkedet surnet, særlig i USA, men de tok en full u-sving gjennom gårsdagen. Aksjer innen sektorer som er særlig sensitive for en høyere diskonteringsrente gjorde ordentlig comeback», skriver DNB Markets i en oppdatering.