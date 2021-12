Rentedommen er klar

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,25 til 0,5 prosent, ifølge en melding fra Norges Bank.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker gradvis de neste årene.

Videre oppgang

Norges Bank peker i meldingen på at oppgangen i norsk økonomi har fortsatt; arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen anslås å være over et normalt nivå.

De siste ukene har antall nye smittede og coronarelaterte sykehusinnleggelser økt til de høyeste nivåene så langt i pandemien.

«Smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette», heter det.

Videre peker Norges Bank på at økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, mener Norges Bank.

Spådommen

Økonomene i DNB Markets var i forkant av rentedommen usedvanlig usikkere på om Norges Bank ville holde på desember-hevingen, eller om den ville utsette til over nyttår, når det er noe mer klarhet i Omicron-utbruddets effekt på økonomien.

«Ser vi på markedsprisingen (OIS) var det priset inn en ganske jevn sannsynlighet for både utsettelse og heving i går. Vi lener oss nok litt mer mot at Norges Bank vil holde på hevingen», skrev makroanalytiker Kelly K. Chen i morgenrapporten torsdag.

«Enda mer tvil»

«Under sterk tvil har både vi og flertallet av spurte analytikere landet på at Norges Bank vil heve renten i dag», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport torsdag.

Han peker samtidig på at forventningene ble lest inn før helgen, og allerede på mandag ble det som kjent varslet nye, og harde, innstramminger.

«I lys av dette er det enda mer tvil om renten faktisk blir hevet i dag. Dette er også reflektert i markedsprisingen. Inntil nylig har FRA-markedet priset en viss sannsynlighetsovervekt for heving i dag. Mens gjeldende prising indikerer at dette nå er helt 50/50», skrev Gonsholt Hov.