NBBL: – Fornuftig renteøkning

– Et tydelig signal fra Norges Bank at det er nødvendig å normalisere renten, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, ifølge en melding.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten fra 0,25 til 0,5 prosent.



Norges Banks rentebane indikerer deretter at renten settes opp ytterligere tre ganger i løpet av 2022, neste planlagt i mars. Ved slutten av prognoseperioden i 2024 forventes styringsrenten å ligge på 1,75 prosent.

– Det har vært tvil rundt dette rentemøtet, men Norges Bank sender her et ganske tydelig signal. Erfaringene det siste året viser at pandemien er inflatorisk, ikke deflatorisk, fordi den rammer tilbudssiden hardere enn etterspørselen. Arbeidsledigheten er lav og etterspørselen høy i åpne sektorer. Dermed er målrettet finanspolitikk et mer egnet virkemiddel i en pandemi, sier Frengstad Bjerknes.

Videre opp

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank peker i meldingen på at oppgangen i norsk økonomi har fortsatt; arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttingen anslås å være over et normalt nivå.

De siste ukene har antall nye smittede og coronarelaterte sykehusinnleggelser økt til de høyeste nivåene så langt i pandemien.

«Smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette», heter det.

Videre peker Norges Bank på at økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover, mener Norges Bank.