Bank of England (BoE) har besluttet å heve styringsrenten fra 0,10 til 0,25 prosent. Dette er i strid med konsensus, som pekte mot at syv av ni i bankens pengepolitiske komité ville gå inn for uendret rente. De to øvrige var forventet å stemme for renteøkning.

I stedet stemte åtte av ni for en renteøkning, mens den ene, siste, gikk for uendret rente.

Samtidig har den britiske sentralbanken videreført rammen for sine verdipapirkjøp på 895 milliarder pund, også det som ventet. Denne beslutningen var enstemmig.

Overrasket sist også

BoE overrasket ved å holde styringsrenten uendret på forrige rentemøte, og viste da til en usikkerhet rundt arbeidsmarkedet. DNB Markets skrev i torsdagens morgenrapport at denne usikkerheten er mindre nå. I tillegg overrasket den britiske inflasjonen på oppsiden onsdag.

Totalinflasjonen var i november 5,1 prosent på årsbasis, noe som er milevis over bankens inflasjonsmål på 2,0 prosent.

Meglerhuset mener slik sett at økonomien nå peker mot en renteøkning.

«Selv om vi ikke kan utelukke enda en utsettelse, så må bekymringene om omikron-utbruddet nok veie nokså tungt for sentralbanken om det blir tilfellet», skrev seniorøkonom Kelly Chen.